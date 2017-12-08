Хухашвили назвал истеричной реакцию премьера на призыв депутата признать Иерусалим столицей Израиля

08.12.2017 13:34 Бывший советник бывшего премьер-министра, политолог Гия Хухашвили считает, что у премьер-министра Грузии была несколько неадекватная и истеричная реакция в связи с открытым письмом депутата Шоты Шалелашвили.



По его словам, открытое письмо члена большинства в адрес премьера не означает, что во властной команде есть недостаток коммуникации и диалога.



"Не думаю, чтобы открытое письмо депутата от большинства Шоты Шалелашвили в адрес премьера указывало на недостаток коммуникации во власти. Думаю, мы излишне драматизируем. Наоборот, заявление премьера, что такая форма отношений неприемлема, вообще мне кажется достаточно неадекватной. Все депутаты имеют право выразить свою позицию, это позиция не власти, это позиция одного депутата. Исходя из этого, такая реакция со стороны премьера непонятна.



Целью депутата было не только обращение к премьеру, его целью было зафиксировать свою позицию. Для него это болезненный и важный вопрос. Я бы не вникал так глубоко. Мне кажется, что премьер не оценил это правильно, и мягко говоря, дал истеричную реакцию на абсолютно нормальный вопрос. Это позиция одного депутата, что следует уважать, несмотря на то, что с этой позицией можно не соглашаться, и это другой вопрос. Я бы тоже не согласился с тем, чтобы на данном этапе мы делали такие радикальные шаги, но это является позицией одного депутата"- заявил Гия Хухашвили.



Напомним, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Решение одобрили в Израиле, но резко негативно встретили в Палестине, и за этим последовали акции протеста.



Грузия пока не выразила свою позицию в связи с данным вопросом. Член парламентского большинства Шота Шалелашвили обратился к премьер-министру с открытым письмом, и призвал, чтобы Грузия выразила поддержку дружественному Израилю. В ответ Георгий Квирикашвили заявил, что данная форма отношений неприемлема для него, и позиция будет принята в результате обсуждения темы.

















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