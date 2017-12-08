Каладзе рассказал, как мэрия помогла пострадавших в результате антитеррористической спецоперации

08.12.2017 14:32 «Вы не приведете ни одного человека, пострадавшего в результате спецоперации, кто скажет, что мэрия не уделила им внимание» – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вопрос о помощи, оказанной семьям, пострадавшим в ходе спецоперации в Тбилиси.



По словам Каладзе, "ни у кого нет претензии".



"Эти люди с пониманием отнеслись ко всему этому, к существующей ситуации, существующему положению. С первого же дня глава администрации Исани, господин Лабучидзе был рядом с этими людьми, и вы не приведете ни одного человека, пострадавшего в результате спецоперации, кто скажет, что мэрия Тбилиси не уделила им внимание. Что касается существующего положения, следственное ведомство проводило осмотр квартир, где произошел взрыв, где шла спецоперация. Вчера туда уже вошла группа "Тбилсервис", очистила их, и с сегодняшнего дня муниципальная лаборатория Тбилиси проверяет, насколько корпус пригоден, чтобы провести реабилитацию. Мы начнем работы, когда у нас будет заключение. Если будет соответствующее заключение, проведем реабилитацию. Вернем жилым квартирам первичный вид. Мэрия Тбилиси сделает все вместе с центральной властью, следовательно, в данном направлении не будет никаких проблем"- заявил Каладзе.



Градоначальник еще раз пояснил, что денежная помощь в 500 лари была выделена семьям только для покупки предметов первой необходимости и одежды.



"У двух или трех семей сгорела жилая площадь, и все, что у них было. У них не осталось возможность элементарно купить одежду. Для этого была выделена данная сумма. Повторяю, что мы берем на себя все расходы, будь то реабилитационные работы, благоустройство, и т.п."- заявил Каха Каладзе.

















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