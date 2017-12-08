Сообщение ГПУ о подозрении Саакашвили до сих пор не получено, - защита Саакашвили

08.12.2017 15:32 Защита бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили заявляет об отсутствии по состоянию на 8 декабря сообщения Генеральной прокуратуры о подозрении ему. Об этом Українським Новинам сказал адвокат Руслан Чорнолуцкий.



"На сегодняшний день у нас нет сообщения о подозрении Михаилу", - отметил он.



По его словам, защита постоянно мониторит все почтовые адреса, на которые Генпрокуратура могла отправить указанный процессуальный документ.



Чорнолуцкий также сообщил, что адвокаты обжаловали все нарушения, допущенные правоохранителями при задержании Саакашвили, а также требуют предоставить решение судьи Печерского районного суда Киева Алексея Соколова о предоставлении права силовикам на задержание экс-Президента Грузии.



Защита также подчеркивает, что Саакашвили не намерен идти на допрос в Генпрокуратуру из-за опасений за свою жизнь.



"Его могут физически уничтожить, например, по пути в следственный изолятор. Это очень опасно", - заявил адвокат.



В то же время Чорнолуцкий сказал, что Саакашвили готов дать пояснения следователям в палаточном городке активистов у Верховной Рады.



По словам защитника, именно активисты на данный момент обеспечивают физическую защиту Саакашвили.















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