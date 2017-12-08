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Каладзе: В этом году будет народный новый год
08.12.2017 16:41
В этом году у Тбилиси будет не только самый отличный, но и самый народный Новый год, - об этом на сегодняшнем брифинге сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Он представил информацию о запланированных в новогодний период мероприятиях.
По информации мэра Тбилиси, главная новогодняя елка и праздничное освещение будут зажжены 15 декабря.
«...Главная новогодняя елка города откроется 15 декабря. В этом году впервые главные новогодние мероприятия пройдут в окраинных районах Тбилиси.
По решению нашей команды, праздничные концерты пройдут в трех районах столицы - это Глдани, Самгори и Старый Тбилиси», - заявил Каладзе.
По информации мэра Тбилиси, с 24 декабря по 7 января включительно, в масштабах всего Тбилиси запланированы различные мероприятия, в которых примут участие разные бизнес-компании. По словам Каладзе, именно с их участием празднично будут украшены многие сады и скверы.
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