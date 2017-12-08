Каладзе: Вредная практика отбора певцов по политическому признаку должна быть разрушена

08.12.2017 16:49 По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в предстоящем новогоднем концерте примет участие очень большое количество исполнителей.



«Пусть исполнится это новогоднее желание, чтобы окончательно оставить в прошлом вредную практику отбора певцов по политическому признаку», — подчеркнул столичный градоначальник.



Кроме того Каладзе сообщил, что в новогоднюю ночь кроме метрополитена будут работать и другие виды городского транспорта, в том числе бесплатно будет работать транспорт в направлении районов Глдани и Варкетили.















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