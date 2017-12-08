Грибаускайте: Литва не вмешивается в ситуацию и не комментирует вопрос о Саакашвили

08.12.2017 16:51 Литва не комментирует и не вмешивается в ситуацию вокруг бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили, заявила 8 декабря президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Петром Порошенко, передает корреспондент "ГОРДОН".





На просьбу прокомментировать побег Саакашвили из-под стражи, Грибаускайте сказала: "Очень коротко. Это внутренний вопрос Украины, и мы не вмешиваемся и не комментируем его".















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