Группа друзей Грузии в ОБСЕ приняла заявление в поддержку Грузии

08.12.2017 18:58 Страны группы друзей Грузии в ОБСЕ распространяют совместное заявление в связи с конфликтами в Грузии.



Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в заявлении страны-члены группы друзей подтверждают полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в ее международно признанных границах. Также в заявлении содержится призыв к Российской Федерации отозвать признание независимыми государствами регионов Грузии.



Кроме того, выражается поддержка целенаправленному стремлению Грузии к европейской и евроатлантической интеграции, а также оцениваются усилия, предпринимаемые в этом направлении правительством Грузии.



В заявлении также говорится, что страны - друзья Грузии приветствуют прогресс, достигнутый Грузией в плане консолидации демократии, защиты прав человека и экономического развития страны и поздравляют Грузию с успешно прошедшими выборами в органы местного самоуправления.



«...Вновь обеспокоены тем, что продолжается оккупация территорий Грузии, и подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта в Грузии соответствии с уставом ООН, Хельсинкским заключительным протоколом и принципами и фундаментальными нормами международного права.



Призываем Российскую Федерацию полностью выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Евросоюза, в том числе, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии.



Призываем Российскую Федерацию, отозвать признание независимыми государствами регионов Грузии.



...Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися учениями воинских подразделений Российской Федерации и усилением российского военного присутствия в регионах Грузии Абхазии и Южной Осетии.



Осуждаем факты грубого нарушения свободы передвижения, прав на жизнь, на собственность и на получение образования на родном языке, и подчеркиваем, что т.н. «бордеризация», которая выражается в установке искусственных препятствий и укреплении оккупационной линии проволочными заграждениями, еще более ухудшает существующую на месте гуманитарную ситуацию.



Особую тревогу вызывает усилившаяся этническая дискриминация в регионах Грузии Абхазии и Южной Осетии. Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с недавним фактом массового уничтожения домов грузинских вынужденно перемещенных лиц в селе Эредви в регионе Грузии – Южной Осетии, которое было осуществлено в рамках российской инвестиционной программы. Это является выражением политики, направленной на полное исчезновение с оккупированных территорий следа этнического грузинского населения.



Мы поддерживаем фундаментальное право вынужденно перемещенных лиц на безопасное и достойное возвращение в места своего происхождения», - отмечается в заявлении.



Заявление сделано от имени США, Канады, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии, Великобритании, Швеции.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

