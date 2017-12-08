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В школах Грузии начали проверять портфели учащихся на наличие пиротехники


08.12.2017   19:32
В государственных школах Грузии приставы начали проверять портфели учащихся. Как пояснил министр образования и науки страны Михаил Чхенкели, подобные меры необходимы для того, чтобы дети не смогли пронести в школу пиротехнику.

Министр отметил, что рюкзаки школьников проверяли и в прошлом году, «и это обычное явление». В Минобразования рассказали, что в последние дни использование пиротехники было зафиксировано во дворе нескольких школ Тбилиси. В ведомстве заявляют, что в предновогодний период школьные приставы и раньше следили за тем, чтобы дети не приносили петарды в учебные заведения.

Межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители МВД, Минюста, Минобразования и прокуратуры, в настоящая время работает над усилением службы школьных приставов. Группа была создана после того, как 1 декабря во время массовой драки подростков в центре Тбилиси смертельные ножевые ранения получили два 11-классника.

По решению представителей рабочей группы, временно усилено полицейское патрулирование территорий, прилегающих к школам. Для того, чтобы избежать конфликтов между учениками, в школах также будут внедрены специальные программы и увеличен штат психологов.






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