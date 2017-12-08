Каха Каладзе стал президентом «Ассоциации местных самоуправлений Грузии»

08.12.2017 19:45 Мэр Тбилиси Каха Каладзе избран новым президентом «Национальной ассоциации местных самоуправлений Грузии», говорится в сообщении на сайте столичной мэрии. Каладзе будет руководить ассоциацией в течение последующих трех лет. На этом посту он сменил Давида Джикия. Решение о его назначении было принято шестой по счету национальной ассамблеей.



«В первую очередь хочу поблагодарить всех делегатов, которые меня поддержали. Быть президентом ассоциации самоуправления - ответственное дело. Мы осуществили значительные реформы, начиная с 2014 года, однако вызовы и проблемы, для решения которых нам придется работать интенсивно, все еще существуют. Мы должны обеспечить включенность граждан в процессе принятия решений, для чего должны создать соответствующую платформу и механизмы», - отметил Каладзе.



Он подчеркнул, что сильное самоуправление и децентрализация очень важны для достижения страной прогресса. «Вместе мы должны осуществить не одну важную реформу. Я готов к активному сотрудничеству в этом направление», - сказал мэр.



«Национальная ассоциация местных самоуправлений Грузии» была основана 17 декабря 2004 года в рамках совместной инициативы Совета Европы и Еврокомиссии. Цель ассоциация - совершенствование системы местного самоуправления в стране и развитие местной демократии, децентрализация государственной власти и развитие институций местного самоуправления















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