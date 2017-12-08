Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Главы МИД Армении и Грузии обсудили вопросы подготовки визитов на высоком уровне


08.12.2017   19:56
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в рамках участия в СМИД ОБСЕ в Вене провел встречу со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе.

Как сообщили Новости Армении - NEWS.am в пресс-службе МИД, стороны обсудили работы по подготовке визитов на высоком уровне. Собеседники коснулись широкого круга повестки двусторонних отношений, обменялись мнениями относительно процесса выполнения договоренностей, достигнутых между руководителями двух стран.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За январь-ноябрь аэропорты Грузии обслужили более 3,8 млн пассажиров
С 1-ого июля будет обязательным указывать состав на этикетках фруктового сока и подобной продукции
Грузинские оливки выйдут на экспорт в США и Европу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бытовые вопросы в Абхазии решают с помощью ручной гранаты
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призывают стороны найти компромиссные решения
Парламент Армении одобрил в первом чтении закон о семейном насилии
Черкесские власти и "черкесский вопрос"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна