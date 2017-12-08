Главы МИД Армении и Грузии обсудили вопросы подготовки визитов на высоком уровне

08.12.2017 19:56 Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в рамках участия в СМИД ОБСЕ в Вене провел встречу со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе.



Как сообщили Новости Армении - NEWS.am в пресс-службе МИД, стороны обсудили работы по подготовке визитов на высоком уровне. Собеседники коснулись широкого круга повестки двусторонних отношений, обменялись мнениями относительно процесса выполнения договоренностей, достигнутых между руководителями двух стран.















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