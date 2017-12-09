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СБУ задержала экс-президента Грузии Михеила Саакашвили


09.12.2017   00:33
Лидера "Руху нових сил" Михаила Сакварелидзе задержали. Об этом в Facebook сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдова", – написал он.

Пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар подтвердила информацию о задержании Саакашвили и сообщила в комментарии УП, что правоохранители атакуют палаточный городок.

Напомним, что ранее Михеила Саакашвили задержала полиция, пришедшая в сопровождении СБУ с обыском к нему в дом, однако собравшиеся его сторонники сумели вызволить Саакашвили из автомашины, на которой его перевозили.

После "освобождения" Михеил Саакашвили со своими сторонниками направился к Верховной Раде, где по сей день проводил митинг и проживал в палаточном лагере.






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