СБУ задержала экс-президента Грузии Михеила Саакашвили

09.12.2017 00:33 Лидера "Руху нових сил" Михаила Сакварелидзе задержали. Об этом в Facebook сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.



"Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдова", – написал он.



Пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар подтвердила информацию о задержании Саакашвили и сообщила в комментарии УП, что правоохранители атакуют палаточный городок.



Напомним, что ранее Михеила Саакашвили задержала полиция, пришедшая в сопровождении СБУ с обыском к нему в дом, однако собравшиеся его сторонники сумели вызволить Саакашвили из автомашины, на которой его перевозили.



После "освобождения" Михеил Саакашвили со своими сторонниками направился к Верховной Раде, где по сей день проводил митинг и проживал в палаточном лагере.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

