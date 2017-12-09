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Саакашвили помещен в изолятор временного содержания
09.12.2017 02:12
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили помещен в изолятор временного содержания, планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения, сообщили генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.
Генпрокурор сообщил, что планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения.
"Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови", добавил Ю.Луценко.
В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, говоря агентству "Интерфакс-Украина" о подробностях задержания, отметил, что это произошло "без какого-либо сопротивления, без оказания силы и без пострадавших".
"Национальна полиция, выполняя поручение Генпрокуратуры, задержала и доставила в органы следствия разыскиваемое и подозреваемое лицо", - сказал А.Шевченко.
Он подчеркнул, что задержание происходило не в палаточном городке, а в другом месте и другом районе, чтобы не пострадали другие люди. "Он был доправлен в органы следствия. На этом функции полиции завершены", - добавил директор департамента коммуникации МВД.
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