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Саакашвили помещен в изолятор временного содержания


09.12.2017   02:12
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили помещен в изолятор временного содержания, планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения, сообщили генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Генпрокурор сообщил, что планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения.

"Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови", добавил Ю.Луценко.

В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, говоря агентству "Интерфакс-Украина" о подробностях задержания, отметил, что это произошло "без какого-либо сопротивления, без оказания силы и без пострадавших".

"Национальна полиция, выполняя поручение Генпрокуратуры, задержала и доставила в органы следствия разыскиваемое и подозреваемое лицо", - сказал А.Шевченко.

Он подчеркнул, что задержание происходило не в палаточном городке, а в другом месте и другом районе, чтобы не пострадали другие люди. "Он был доправлен в органы следствия. На этом функции полиции завершены", - добавил директор департамента коммуникации МВД.






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