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Хатия Деконоидзе назвала "смешными" обвинения против Саакашвили


09.12.2017   02:19
Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деконоидзе назвала смешными обвинения прокуратуры по Михеилу Саакашвили.

Об этом она сказала в комментарии Громадському, находясь под зданием СБУ, куда привезли Саакашвили.

«Те обвинения, которые были, это смешно для меня, как для человека, который его хорошо знает. Честно говоря, вся эта связь с Курченко, это смешно. Мы же видим, что происходит с НАБУ, с Антикоррупционным комитетом. И мне очень больно», — сказала она.

Деканоидзе добавила, что за ситуацией в Украине следит целом из Тбилиси, где сейчас постоянно проживает.






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