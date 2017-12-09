Хатия Деконоидзе назвала "смешными" обвинения против Саакашвили

09.12.2017 02:19 Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деконоидзе назвала смешными обвинения прокуратуры по Михеилу Саакашвили.



Об этом она сказала в комментарии Громадському, находясь под зданием СБУ, куда привезли Саакашвили.



«Те обвинения, которые были, это смешно для меня, как для человека, который его хорошо знает. Честно говоря, вся эта связь с Курченко, это смешно. Мы же видим, что происходит с НАБУ, с Антикоррупционным комитетом. И мне очень больно», — сказала она.



Деканоидзе добавила, что за ситуацией в Украине следит целом из Тбилиси, где сейчас постоянно проживает.















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