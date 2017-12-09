Прокуратура попросит домашний арест для Саакашвили

09.12.2017 04:36 Прокуратура будет просить для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношение электронного браслета



При избрании меры пресечения лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили прокуроры будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с ношение электронного браслета, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета" – написала она на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу.



Лариса Сарган добавила, что следственные действия над Саакашвили завершены. Четыре адвоката оставляют пока в ИВС, а прокуроры готовят ходатайство в суд.

















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