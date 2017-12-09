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Прокуратура попросит домашний арест для Саакашвили


09.12.2017   04:36
Прокуратура будет просить для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношение электронного браслета

При избрании меры пресечения лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили прокуроры будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с ношение электронного браслета, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета" – написала она на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу.

Лариса Сарган добавила, что следственные действия над Саакашвили завершены. Четыре адвоката оставляют пока в ИВС, а прокуроры готовят ходатайство в суд.







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