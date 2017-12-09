Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили должны избрать меру пресечения в течение 72 часов - адвокат


09.12.2017   04:38
Суд, который будет избирать меру пресечения задержанному лидеру "Движения новых сил", Михеилу Саакашвили имеет от состояться в течение 72-х часов.

Об этом заявил один из адвокатов Саакашвили Павел Богомазов в комментарии "Общественному".

Поэтому суд может состояться даже этой ночью, или же в течение следующих нескольких дней.

"Должно быть так. Но в этом деле никто ничего точно вам не скажет, поскольку процессуального законодательства следователи не придерживаются", - сказал адвокат.

Он добавил, что сейчас крайне важно для защиты политика получить соответствующие документы, а именно протокол задержания, возможно - постановление суда о задержании, постановление на обыск в квартире.

Он также предположил, что суд по делу Саакашвили будет проходить в Печерском районном суде Киева, поскольку дело ведет Генеральная прокуратура.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За январь-ноябрь аэропорты Грузии обслужили более 3,8 млн пассажиров
С 1-ого июля будет обязательным указывать состав на этикетках фруктового сока и подобной продукции
Грузинские оливки выйдут на экспорт в США и Европу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Вахтанг Колбая: Абхазию и Самачабло многое отличает от Каталонии, но сепаратизм - везде сепаратизм
Бытовые вопросы в Абхазии решают с помощью ручной гранаты
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саакашвили заявил о начале голодовки - адвокат
Саакашвили обратился к своим сторонникам из изолятора
Страны группы друзей Грузии в ОБСЕ распространяют совместное заявление в связи с существующими в Грузии конфликтами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна