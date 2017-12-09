Саакашвили должны избрать меру пресечения в течение 72 часов - адвокат

09.12.2017 04:38 Суд, который будет избирать меру пресечения задержанному лидеру "Движения новых сил", Михеилу Саакашвили имеет от состояться в течение 72-х часов.



Об этом заявил один из адвокатов Саакашвили Павел Богомазов в комментарии "Общественному".



Поэтому суд может состояться даже этой ночью, или же в течение следующих нескольких дней.



"Должно быть так. Но в этом деле никто ничего точно вам не скажет, поскольку процессуального законодательства следователи не придерживаются", - сказал адвокат.



Он добавил, что сейчас крайне важно для защиты политика получить соответствующие документы, а именно протокол задержания, возможно - постановление суда о задержании, постановление на обыск в квартире.



Он также предположил, что суд по делу Саакашвили будет проходить в Печерском районном суде Киева, поскольку дело ведет Генеральная прокуратура.















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