Cаакашвили передал своему адвокату письмо, адресованное народу

09.12.2017 05:06 Следственные действия касательно третьего президента Грузии Михеила Саакашвили были завершены. Об этом сообщает адвокат экс-президента Лариса Сарган на своей странице в Facebook.



Согласно информации от адвоката, на данный момент следственные действия завершены, а прокуроры готовят ходатайство в суд.



"Следственные действия завершены. Четыре адвоката покидают пока ИВС. Прокуроры готовят ходатайство в суд", - написала она.



"Саакашвили считает, что его преследуют в уголовном производстве исключительно по политическим мотивам. Он обращается к украинскому народу. Никакого отношения к инкриминированному уголовному производству он не имеет. Также он попросил свою супругу Сандру Рулофс стать его главным спикером, публичным представителем, чтобы защищать его права и свободу", - передал адвокат слова Саакашвили.



Адвокат Руслан Чернолуцкий заявил, что в процессе задержания, сотрудники СБУ не причинили вреда Саакашвили и все прошло гладко, но сам политик часто жаловался на проблемы с сердцем. Также адвокат передал слова поддержки от экс-президента. Он также призвал своих соратников и активистов выходить на митинг 10 декабря.

















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