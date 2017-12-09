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Cаакашвили передал своему адвокату письмо, адресованное народу
09.12.2017 05:06
Следственные действия касательно третьего президента Грузии Михеила Саакашвили были завершены. Об этом сообщает адвокат экс-президента Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
Согласно информации от адвоката, на данный момент следственные действия завершены, а прокуроры готовят ходатайство в суд.
"Следственные действия завершены. Четыре адвоката покидают пока ИВС. Прокуроры готовят ходатайство в суд", - написала она.
"Саакашвили считает, что его преследуют в уголовном производстве исключительно по политическим мотивам. Он обращается к украинскому народу. Никакого отношения к инкриминированному уголовному производству он не имеет. Также он попросил свою супругу Сандру Рулофс стать его главным спикером, публичным представителем, чтобы защищать его права и свободу", - передал адвокат слова Саакашвили.
Адвокат Руслан Чернолуцкий заявил, что в процессе задержания, сотрудники СБУ не причинили вреда Саакашвили и все прошло гладко, но сам политик часто жаловался на проблемы с сердцем. Также адвокат передал слова поддержки от экс-президента. Он также призвал своих соратников и активистов выходить на митинг 10 декабря.
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