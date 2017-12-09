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Саакашвили объявил голодовку


09.12.2017   05:30
Задержанный экс-глава Одесской ОГА, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил о начале голодовки. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

По словам адвоката, в случае, если суд изберет меру пресечения Саакашвили в виде 60 суток ареста, он "еще более жестко будет продолжать голодовку".

Также Чернолуцкий добавил, что политик будет отказываться от любого принудительного питания.

По его словам, состояние Саакашвили удовлетворительное, правда у политика высокое давление, поэтому к нему приходили медики. Пры этом политик отмечает, что дело против него носит чисто политический характер.

"Власти арестовали меня за лживыми обвинениями. Таким образом они хотят запугать вас", – говорится в письме Саакашвили, который передал Чернолуцкий.






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