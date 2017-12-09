Михеил Саакашвили начал голодовку - адвокат

09.12.2017 11:39 Михеил Саакашвили, который в пятницу был задержан в Киеве, начал бессрочную голодовку, сообщил журналистам его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает Русская служба Би-би-си.



"Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от принудительного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения - арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", - заявил адвокат.



Чернолуцкий также опубликовал письмо, которое, по его словам, Саакашвили передал из изолятора.

"Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию "За импичмент!". Вместе защитим Украину от коррупции и произвола", - говорится в записке.



Перед этим пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о завершении следственных действий в отношении политика.



"Задержанный Саакашвили уже отдыхает. Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", - написала она в "Фейсбуке".

О задержании экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили стало известно в пятницу вечером.



"Согласно постановлению о розыске сотрудники Нацполиции выявили местопребывание Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращение в суд об избрании меры пресечения", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил агентству Интерфакс-Украина, что задержание произошло "без какого-либо сопротивления, без оказания силы и без пострадавших".



Согласно украинскому законодательству, меру пресечения должны избрать в течение трех суток.















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