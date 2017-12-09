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Саакашвили направил письмо своим сторонникам


09.12.2017   12:27
Задержанный в Украине экс-президент Грузии Михеил Саакашвили направил сторонникам письмо из изолятора предварительного содержания, в котором призвал украинцев выйти на запланированную воскресную акцию.

«Уважаемые соотечественники, уважаемые украинцы.

Барыжья власть меня задержала по брехливым обвинениям. Таким образом они хотят запугать вас. Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию "За импичмент". Вместе защитим Украину от коррупции и произвола. Нашей победе нет альтернативы. Держитесь. Слава Украине. М. Саакашвили", - говорится в письме.

Михеил Саакашвили был задержан вчера в одной из киевских квартир. Сейчас он находится в изоляторе предварительного содержания.

Саакашвили задержан по статье 256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).






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