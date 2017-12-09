Суд по мере пресечения Саакашвили будет в понедельник - адвокат

09.12.2017 13:53 Суд по избранию меры пресечения задержанному экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщил один из его адвокатов Павел Богомазов Громадському.



"Предварительно, скорее всего он на выходных будет в изоляторе временного содержания. И я так думаю, что дело в Печерском суде будет рассматриваться в понедельник. Это то, что мне сказал следователь", - уточнил Богомазов.



Адвокат подтвердил, что в понедельник закончатся 72 часа задержания в качестве подозреваемого без избрания меры пресечения и защита будет требовать отпустить Саакашвили.



8 декабря в Соломенском районе Киева полиция задержала Михеила Саакашвили, обнаружив его согласно постановлению о розыске.



Прокуроры уже готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Как сообщили в ГПУ, суд должен состояться сегодня, 9 декабря.















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