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Суд по мере пресечения Саакашвили будет в понедельник - адвокат


09.12.2017   13:53
Суд по избранию меры пресечения задержанному экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщил один из его адвокатов Павел Богомазов Громадському.

"Предварительно, скорее всего он на выходных будет в изоляторе временного содержания. И я так думаю, что дело в Печерском суде будет рассматриваться в понедельник. Это то, что мне сказал следователь", - уточнил Богомазов.

Адвокат подтвердил, что в понедельник закончатся 72 часа задержания в качестве подозреваемого без избрания меры пресечения и защита будет требовать отпустить Саакашвили.

8 декабря в Соломенском районе Киева полиция задержала Михеила Саакашвили, обнаружив его согласно постановлению о розыске.

Прокуроры уже готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Как сообщили в ГПУ, суд должен состояться сегодня, 9 декабря.






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