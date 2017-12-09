Дело против Михаила Саакашвили находится на грани развала - СМИ

09.12.2017 14:00 Дело против Михеила Саакашвили, которого украинская Генпрокуратура обвиняет в получении денег от Сергея Курченко, находится на грани развала, так как один из агентов СБУ, задействованных в операции, неожиданно отказался возвращаться из России.



Как сообщает Страна.ua, со ссылкой на свои источники в спецслужбах, в деле участвовало два агента СБУ, которые носили позывные «Волк» и «Заяц». Один из них находился в Киеве и вел переговоры с соратником Саакашвили Дангадзе, а второй в Москве. Якобы через него и осуществлялся контакт с Курченко.



В этом смысле второй агент играл ключевую роль в плане доказательств связей Михо с беглым олигархом. Однако, вопреки приказу из Киева, второй агент отказался возвращаться в Украину. В СБУ теперь не исключают, что он, на самом деле, был агентом российских спецслужб.



«Теперь все дело фактически рушится, так как на руках именно второго агента была вся доказательная база по связям Саакашвили с Курченко. Нас так торопили „склеить“ дело и задержать Михо до предполагавшейся на этой неделе отставки главы НАБУ Сытника, что не было должным образом проведено документирование оперативных данных. Теперь же мы не исключаем, что „передача денег от Курченко“ — это вообще липа, которую подстроил второй агент, работающий, предположительно, на ФСБ. А вся эта история — спецоперация и провокация с целью дискредитации и Саакашвили, и Порошенко, и Луценко с Грицаком, на которую наши охотно повелись», — заявил источник в СБУ.



Больше всего от такого поворота дел скорее всего пострадает генпрокурор Украины Юрий Луценко. Ведь это именно он публично обвинил Саакашвили в попытке свержения власти в интересах «клики Януковича» при поддержке ФСБ. Ключевым доказательством этого обвинения как раз и был факт связи Саакашвили с Курченко, от которого якобы поступали деньги.















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