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Саакашвили просит свою жену стать его главным спикером


09.12.2017   14:05
Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили попросил свою супругу Сандру Рулофс стать его главным спикером и публичным представителем.

"Он просит свою жену Сандру Рулофс стать его главным спикером, публичным представителем, чтобы защищать его права и свободы. И я думаю, что мы сейчас очень серьезно с его женой наладим работу, а также обеспечим ее присутствие в следственном изоляторе", - сказал его адвокат Руслан Чорнолуцкий возле следственного изолятора СБУ в Киеве.

Он рассказал, что М.Саакашвили был задержан приблизительно в 21:50 субботы. "Он после 5-6 числа заболел, находился у своего друга в квартире на улице Отрадной и приходил в нормальное состояние. После задержания его доставили в изолятор СБУ, с ним обращались нормально, силового захвата в процессе его задержания не было", - указал адвокат.

Р.Чорнолуцкий сообщил, что М.Саакашвили чувствует себя "более-менее нормально". "Когда задерживали, поднялось давление и участилось сердцебиение, был стресс. По прибытию в изолятор мы предложили оказать ему медицинскую помощь, к нему за это время раза четыре приходил врач, давал лекарства, проверял давление", - рассказал он.






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