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Угулава: Мы не должны радоваться заключению третьего президента Грузии
09.12.2017 14:08
«Очень тяжело все это наблюдать, так не ведут себя в цивилизованных странах», — заявил генеральный секретарь «Европейской Грузии» Гиги Угулава, кооментируя события развивающиеся вокруг Михеила Саакашвили.
По его словам, преследование политических оппонентов, к сожалению, происходит и в Грузии.
«По существующей информации, прокуратура Украины требует для Саакашвили домашнего ареста, но главный принцип в том, что нельзя так обращаться с политическими оппонентами. Политическое преследование, как и эпоха политзаключенных, началась в Грузии в 2013 году с приходом к власти режима Бидзины Иванишвили. Михеилу Саакашвили из–за этого пришлось уехать из страны. Сегодня у нас есть политзаключенные, и если мы хотим решить эту проблему, то это должно случиться в Грузии. Мы не должны говорить, как поступают власти в других странах. Мы должны говорить о наших властях, как ведут себя они. Эту страницу нужно перевернуть. Все политзаключенные должны выйти на свободу, а у преследуемых по политическому признаку должна быть возможность приехать на Родину и осуществлять политическую или какую–либо другую деятельность не боясь быть арестованными. Затем народ сам решит, поддержать их или нет», — заявил Угулава.
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