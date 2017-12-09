Тимошенко призывает Порошенко освободить Саакашвили

09.12.2017 15:24 Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко проводит параллели между задержанием лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и своим арестом, а также призывает президента Украины Петра Порошенко освободить М.Саакашвили.



"Я понимаю, что Михеила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не какая-либо другая правоохранительная структура. Его посадили именно Вы. Поэтому я и обращаюсь именно к Вам: немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили!" – говорится в обращении Ю.Тимошенко к П.Порошенко, опубликованном на сайте "Батькивщины" в субботу.



Она напомнила, что подобная история уже происходила: "Господин президент, Вам отняло память. Вы забыли, что так, как с арестом Саакашвили, уже было".



По словам Ю.Тимошенко, на 4-м году президентства П.Порошенко стал одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. "И теперь Вы бросаете за решетку своих оппонентов - так, как это делал Янукович. Вспомните, чем всё завершилось. Ростов не резиновый", - написала политик.



Как сообщалось, М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.



В настоящее время М.Саакашвили находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины в Киеве.















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