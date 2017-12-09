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Россия хочет провести свою Олимпиаду
09.12.2017 15:27
В России думают над созданием альтернативных соревнований, вместо Олимпиады-2018, в которой РФ не будет участвовать. Об этом сообщает Xsport.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сказал: "Для тех спортсменов, кто решит не ехать на Олимпийские игры, нужно провести альтернативные соревнования".
При этом он призвал не обвинять в отсутсвии патриотизма тех российских спортсменов, кто решит ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.
5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.
Ряд спортсменов уже заявили, что готовы пройти проверку на допинг и участвовать в Играх под нейтральным флагом.
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