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Задержание Саакашвили имеет лишь политические основания - Сандра Руловс


09.12.2017   16:07
Бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс призывает возвысить голос в защиту идеалов Михеила Саакашвили, который накануне был задержан Службой безопасности Украины в одной из квартир в Киеве.

Сандра Руловс указывает на то, что задержание Саакашвили имеет лишь политические основания.
"Ему угрожали с того момента, когда, примерно год назад, он перешел в оппозицию. Несмотря на эти угрозы он решил вернуться из Польши в Украину и продолжить неустанную борьбу за Украину", - отмечает Сандра Руловс.

Она также напоминает, что Саакашвили был приглашен украинской властью "делать то, в чем он лучший" - бороться с коррупцией и направить высвободившиеся ресурсы на экономические и институциональные реформы, что, со своей стороны, должно было вызвать быстрое развитие государства.

"Он это сделал в Грузии и может сделать это в Украине, то же самое, если не с большим успехом - так как украина имеет огромный потенциал. А успех Украины это успех и Грузии",- отмечает Русловс.

По ее словам, президент Украины и члены его кабинета не оказались готовы к проведению нужных реформ и реальной борьбе против коррупции.

"Миша быстро приближался к их бизнес-интересам и многомиллиардным империям. Соответственно, с ним вели борьбу и блокировали его инициативы. Когда он учредил оппозиционную партию, президент Украины лишил Мишу единственного на тот момент гражданства - украинского.

В настоящее время мы являемся свидетелями крайне низкого поведения власти Украины: задержание лишенного гражданства лица на основании надуманных обвинений, единственное целью которых является заткнуть его. Это не сработает. Украинцы с международной помощью обязательно подтвердят, что подобное обращение к политическим оппонентам является незаконным и непримемлемым", заявляет Сандра Руловс.

Как сообщил сегодня адвокат Михеила Саакашвили Руслан Чорнолуцкий, экс-президент Грузии попросил свою супругу Сандру Руловс стать его главным спикером, публичным представителем, чтобы защищать его права и свободы.






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