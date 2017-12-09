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Глава МИД Грузии ответил на выпад Лаврова


09.12.2017   16:40
«Это та деструктивная политика, которую осуществляет РФ и которая противоречит фундаментальным принципам ОБСЕ», — так оценил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, заевление своего российского коллеги Сергея Лаврова.

«Территориальная целостность Грузии признана международным сообществом в международно принанном пространстве и также международное сообщество признает Абхазию и Цхинвальский регион составными частями Грузии. Соответственно, любое действие, которое связано с установлением т.н «реальности», международное сообщество отвергнет, что было хорошо показано на минестериале ОБСЕ, где Россия, единственный делегат с подобной позицией по Грузии», — заявил Джанелидзе.

Журналист Первого канала спросила Лаврова, когда собирается Россия признать территориальную целостность Грузии и прекратить оккупацию регионов страны, на что глава МИД РФ ответил, что «Россия уважает территориальную целостность Грузии, также как и независимость т.н. Южной Осетии и Абхазии».






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