В Конгрессе США обеспокоены затягиванием расширения санкций против России

09.12.2017 17:37 Партийный организатор демократов в Палате представителей Конгресса США Стени Хоер выразил недовольство затягиванием администрации Дональда Трампа с воплощением предложенных Конгрессом санкций. Об этом сообщает украинская служба «Голоса Америки».



«Я тяжело работал с моими коллегами из обеих партий над тем, чтобы законодательство по российским санкциям было принято большинством голосов, которое способно преодолеть вето», – подчеркнул Хоер, отвечая на вопрос от избирателей в социальных сетях.





Гоер поблагодарил избирателю за заданный вопрос, который звучал так: «Российские санкции ... Конгресс сказал «да» значительным большинством голосов, однако они «пропали без вести»... Почему?».



«Закон расширяет санкции против России из-за ее вмешательства в наши выборы, поддержки сепаратистов на востоке Украины и незаконной оккупации Крыма. Меня глубоко беспокоит нежелание администрации (Трампа – КР) заставить Россию платить цену за агрессию против своих соседей и против Соединенных Штатов. Министерство финансов США должно полностью обеспечивать выполнение этих санкций и призвать наших союзников принимать и обеспечивать выполнение подобных санкций», – возмутился политик.



Члены Палаты представителей Конгресса США 25 июля 2017 года одобрили законопроект, предусматривающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи.



Закон был одобрен подавляющим числом голосов: 419 – за, 3 – против.



Этим биллем узакониваются санкции, введенные президентскими указами в ответ на аннексию Россией Крыма, действия на востоке Украины и вмешательство российских хакеров в американскую президентскую кампанию. Своим решением американские конгрессмены также расширяют режим санкций, обязывая президента ввести санкции против российских граждан, уличенных в причастности к «активной деятельности, подрывающей кибербезопасность граждан, демократических институтов или правительств по заданию правительства Российской Федерации».















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