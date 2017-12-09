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Климкин: Запад считает задержание Саакашвили внутренним делом Украины


09.12.2017   17:49
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Запад считает задержание лидера "Руху новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили внутренним делом Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Запад считает задержание лидера "Руху новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили внутренним делом Украины.

Об этом он сказал журналистам в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Это (задержание Саакашвили - ред.) украинское дело: делайте свое дело, но делайте его в рамках правового поля. Всё очень просто. А какой-то такой формальной реакции, необычной, вы не услышите, поскольку они (Европа - ред) понимают, как это должно делаться", - сказал Климкин, комментируя ситуацию вокруг Саакашвили.

"И всегда, когда мы говорим, что у нас европейское общество, европейская страна – это верховенство права. Делайте это в соответствии с правовыми образцами. Все очень просто", - добавил он.






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