Адвокаты и соратники Саакашвили направились в ИВС с лекарствами и вещами

09.12.2017 19:16 Адвокаты и соратники лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили отправились в изолятор временного содержания, где находится политик, чтобы передать ему необходимые медикаменты и вещи, на свидание они не рассчитывают из-за выходного.



"На данное время у нас такие планы: мы планируем передать его личные вещи, средства гигиены, медикаменты. В связи с тем, что есть порядок (работы изолятора временного содержания СБУ - ИФ) доступа на свидание защитнику и другим лицам, проход на выходных в изолятор СБУ запрещен", - сказал адвокат Руслан Чернолуцкий журналистам в субботу возле ИВС.



Он указал, что в связи с тем, что М.Саакашвили заявил о голодовке, его состояние может ухудшаться. "Мы просто будем вынуждены просить руководство изолятора пойти нам навстречу и передать вещи… До понедельника мы ждать не можем", - подчеркнул защитник.



Р.Чернолуцкий отметил, что последний раз говорил с М.Саакашвили минувшей ночью.



В то же время он пояснил: "Лично мы не пытаемся пройти на свидание, будем ждать понедельника".



Р.Чернолуцкий напомнил, что задержание М.Саакашвили проходило с нарушениями, так как ему не предъявили решение суда по задержанию, также не были озвучены основания для задержания, не было адвоката в момент задержания. "Самое главное - ему не зачитали подозрение… подозрение ему пытались вручить здесь, в изоляторе, в моем присутствии и составляли здесь, на коленках, искали еще двух понятых, а этот протокол должен был быть составлен, когда его задерживали на квартире", – рассказал детали адвокат.



По его словам, сторона защиты имеет на руках два процессуальных документа – копию протокола о задержании и копию сообщения о подозрении.



"Я еще раз заявляю, что Михеил отказался подписывать какой-либо документ, отказался и разговаривать с представителями прокуратуры", – сказал Р.Чернолуцкий.



Говоря о судебном заседании по избранию меры пресечения, он подчеркнул: "Мы готовы к защите, даже сегодня ожидаем такое представление, возможно, это будет завтра (судебное заседание - ИФ). Но прокуроры нас заверили, что, скорее всего, это произойдет в понедельник".



Адвокат также сообщил, что вчера у М.Саакашвили был дежурный врач, в целом самочувствие задержанного нормальное, "он держится, несмотря на то, что вчера перенервничал".



В ИВС М.Саакашвили предоставлены "более-менее нормальные условия", он один в камере, уточнил Р.Чернолуцкий.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народный депутат (внефракционный) Украины, один из лидеров партии "Рух новых сил" Юрий Деревянко вместе с еще одним лидером партии Давидом Сакварелидзе привезли книги, которые просил М.Саакашвили, - книги по истории Украины, ручку, бумагу, также принесли лекарства.















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