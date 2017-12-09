Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Адвокаты передали Саакашвили лекарства и вещи, он продолжает голодовку


09.12.2017   19:35
Адвокаты передали лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в изолятор временного содержания лекарства и личные вещи, он продолжает голодовку и не собирается ее прекращать.

"Сегодня нам все-таки удалось передать ему личные вещи, лекарства, книги, тетради для работы. Довольно нормально вел себя персонал изолятора, приняли всё и оформили согласно процедуре", - сказал адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий журналистам в субботу возле ИВС.

Он отметил, что по словам сотрудников ИВС, М.Саакашвили чувствует себя более-менее нормально, продолжает голодовку.

"Мы общались с врачом, который подтвердил, что Саакашвили не намерен прекратить голодовку, продолжает ее, пьет воду, как и минувшей ночью", - рассказал адвокат.

Говоря об условиях содержания в ИВС, Р.Чернолуцкий отметил, что "любое ограничение свободы, любой изолятор является и психологически, и физически бесчеловечным".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За январь-ноябрь аэропорты Грузии обслужили более 3,8 млн пассажиров
С 1-ого июля будет обязательным указывать состав на этикетках фруктового сока и подобной продукции
Грузинские оливки выйдут на экспорт в США и Европу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
Вахтанг Колбая: Абхазию и Самачабло многое отличает от Каталонии, но сепаратизм - везде сепаратизм
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В ереванском аэропорту произошел дебош
Правительство Армении убивает альтернативную энергетику
Защита Саакашвили пока не получала ходатайство о мере пресечения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна