Адвокаты передали Саакашвили лекарства и вещи, он продолжает голодовку

09.12.2017 19:35 Адвокаты передали лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в изолятор временного содержания лекарства и личные вещи, он продолжает голодовку и не собирается ее прекращать.



"Сегодня нам все-таки удалось передать ему личные вещи, лекарства, книги, тетради для работы. Довольно нормально вел себя персонал изолятора, приняли всё и оформили согласно процедуре", - сказал адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий журналистам в субботу возле ИВС.



Он отметил, что по словам сотрудников ИВС, М.Саакашвили чувствует себя более-менее нормально, продолжает голодовку.



"Мы общались с врачом, который подтвердил, что Саакашвили не намерен прекратить голодовку, продолжает ее, пьет воду, как и минувшей ночью", - рассказал адвокат.



Говоря об условиях содержания в ИВС, Р.Чернолуцкий отметил, что "любое ограничение свободы, любой изолятор является и психологически, и физически бесчеловечным".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

