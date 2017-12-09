Джанелидзе: Заявление группы друзей ОБСЕ отражает сильную политическую поддержку Грузии

09.12.2017 19:57 «Заявление группы друзей Грузии в ОБСЕ, это еще одно докательство четкой и сильной политической поддержки наших партнеров», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, оценивая заявление сделанное группой стран – друзей Грузии в ОБСЕ на 24-й встрече минестериала организации.



«В тех условиях, когда с учетом деструктивной политики РФ и принципов консенсуса в ОБСЕ не предоставляется возможным принять ни одного документа связанным с конфликтом Грузии – России, заявление группы друзей является со стороны партнеров нашей страны четким и сильным проявлением политической поддержки, что подчеркивает то, что конфликт Грузии – России очень активно стоит на повестке дня международного сообщества и что в рамках международных организаций громогласно обсуждаются все важные вопросы, которые актуальны и направлены на мирное решение конфликтов связанных с оккупацией грузинских территорий и мобилизацию международного содружества в этом направлении», — заявил Михаил Джанелидзе.















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