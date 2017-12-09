Глава комиссии МОК заявил о слежке со стороны спецслужб РФ

09.12.2017 20:59 Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Самуэль Шмид заявил о том, что спецслужбы РФ пытались следить за членами комиссии



Власти РФ пытались вести слежку за дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК), которая расследовала обвинения в систематическом применении допинга российскими спортсменами. Об этом заявил глава комиссии Самуэль Шмид в интервью газете Aargauer Zeitung, сообщает DW.



"Но прежде чем приступать к работе, мы предпринимали меры безопасности", - указал бывший министр обороны Швейцарии и экс-президент этой страны. В частности, по его словам, члены комиссии работали за компьютерами без подсоединения к интернету. Члены комиссии не брали с собой на заседания электронные устройства, опускали внешние жалюзи, проверяли помещения на предмет прослушивающих устройств. "Мы не хотели попасться на своей наивности", - заявил Шмид.



Далее глава комиссии МОК сообщил о том, что во время одной из конференций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в одном отеле с делегацией МОК поселились сотрудники российских спецслужб. "Тогда стало понятно, что мы являемся конкретной целью атаки", - добавил Шмид.



Выводы комиссии под руководством Самуэля Шмида сыграли важную роль в решении МОК отстранить сборную РФ от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.



5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.



Ряд спортсменов уже заявили, что готовы пройти проверку на допинг и участвовать в Играх под нейтральным флагом.



В то же время власти России думают над проведением альтернативных соревнований вместо Олимпиады-2018, в которой РФ не будет участвовать.















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