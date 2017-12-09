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Мать Саакашвили считает незаконным задержание ее сына в Киеве


09.12.2017   21:00
Мать экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской обладминистрации и лидера украинской оппозиционной партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Гиули Аласания считает, что ее сын задержан в Киеве незаконно.

"Его задержание абсолютно незаконно", - цитируют в субботу грузинские СМИ заявление Г.Аласания, которая отмечает, что власти Украины "при этом еще имеют претензии" быть демократичными и стремиться в Евросоюз.

По ее словам, она готова приехать в Украину только, если это будет необходимо и ее об этом попросят. "По своей инициативе я не поеду, чтобы не помешать. Как потребует дело, так и поступлю", - сказала она.

Комментируя состояние здоровья М.Саакашвили, Г.Аласания заявила, что у нее мало информации и она знает лишь, что он сильно простудился. При этом она не исключила, что у М.Саакашвили может быть воспаление легких.

Ранее в субботу, как пишут грузинские СМИ, супруга М.Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что считает задержание ее мужа в Киеве "политически мотивированным".

"Ему угрожали с того момента, как около года назад он перешел в оппозицию. Несмотря на эти угрозы он все равно решил вернуться из Польши в Украину и продолжить борьбу", - цитируют СМИ супругу экс-президента Грузии.

С.Рулофс считает, что целью властей Украины является заставить М.Саакашвили замолчать. "Это не сработает. Украинцы с международной поддержкой обязательно подтвердят, что подобное обращение с политическими оппонентами недопустимо и незаконно", - считает она.






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