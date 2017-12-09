Агентство обслуживания МВД испытывает наплыв желающих поменять водительские права

09.12.2017 21:04 По решению МВД Грузии, агентство обслуживания переходит на особый режим работы до конца декабря этого года. Об этом говорится в информации, распространенной министерством внутренних дел Грузии.



По сообщению ведомства, данное решение связано с повышенным обращением граждан в сервис – центры агентства обслуживания, которые хотят поменять старые образцы водительских прав.



«С целью повышения доступности обслуживания, часы и дни работы агенства обслуживания увеличиваются. С 9 декабря филиалы агентства обслуживания в Рустави и Тбилиси будут работать ежедневно с 09:30 до 22:00, а с 11 декабря региональные филиалы агентства также перейдут на особый режим обслуживания граждан и будут работать по субботам с 09:30 до 22:00 часов, а в воскресенье с 10:00 до 18:00 часов», — говорится в заявлении МВД.



С 1 января 2018 года юридическая сила водительских удостоверений выданных до 1 апреля 2006 года теряет силу. Данное изменение не касается пластиковых карт водительских прав современных стандартов.















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