ЕСПЧ задал властям Грузии вопрос о независимости судей в деле «Рустави 2»

09.12.2017 21:34 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению допустимости жалобы «Вещательная компания «Рустави 2» и другие против Грузии» и в связи с этим обратился к правительству Грузии с рядом вопросов, говорится в сообщении на сайте министерства юстиции Грузии.



Верховный суд Грузии в марте 2017 года постановил передать «Рустави- 2» одному из многочисленных бывших владельцев, лояльному властям бизнесмену Кибару Халваши. Однако это решение приостановил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в который пожаловались юристы телекомпании. Страсбургский суд должен решить, была ли нарушена Европейская конвенция по правам человека во время судебной тяжбы в Грузии.



По делу «Вещательная компания «Рустави 2» и другие против Грузии» выступают четыре жалобщика: телекомпания «Рустави 2», телекомпания «Сакартвело», которой принадлежит 51% долей в «Рустави 2», а также братья Леван и Георгий Караманишвили – бизнесмены владеют 40% акций «Рустави 2» и телекомпанией «Сакартвело».



«Рустави 2» в деле указана как первый жалобщик. В связи с этим ЕСПЧ интересуется у правительства Грузии, можно ли ее считать пострадавшей, и исчерпала ли телекомпания пути обжалования внутри страны до того, как обратилась в Страсбургский суд.



ЕСПЧ также интересуется нюансами грузинской судебной системы, уточняя у правительства страны, можно ли было обжаловать решение суда, связанное с арестом имущества, тогда, когда первый жалобщик не был стороной в основном деле.



Страсбургскому суду интересно, попросила или нет телекомпания «Рустави 2» быть третьим лицом в основном деле (тяжба собственности), когда оно рассматривалось в апелляционном и Верховном судах.



ЕСПЧ спрашивает у правительства Грузии можно ли использовать первый пункт статьи 6 Европейской конвенции по правам человека в части собственности в отношении меры по обеспечению иска.



Первый пункт статьи 6 гласит: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».



Суд тут же интересуется, проводились ли мероприятия, связанные с обеспечением иска, в соответствии с первым пунктом статьи 6 Конвенции.



Так, с учетом соответствующих обвинений, суд просит власти Грузии подтвердить, что судья Т.У. (Тамаз Уртмелидзе — судья Тбилисского суда) и председатель Верховного суда и судья М.Т. (Мзия Тодуа — судья Верховного суда) были независимыми и непредвзятыми, как этого требует первый пункт статьи 6 Конвенции.



Еще один вопрос: Было ли нарушено право на свободу выражения первого жалобщика при процедурах, связанных с обеспечением иска, особенно, его право на распространение информации и мнений?



В частности, ЕСПЧ пытается установить существование подтвержденной связи между процедурами по обеспечению иска и вероятной попыткой ограничения редакционной политики телеканала.



«Было или нет вмешательством наложение ареста на активы «Рустави 2» в ее право беспрепятственного пользования собственности? В случае положительного ответа, было или нет это вмешательство обязательным для контроля пользования собственностью? Было или нет законным продление ареста активов «Рустави 2» после того, как она больше не была ответчиком в деле?», — говорится в обращении ЕСПЧ.



В письме также перечислены вопросы о возможном нарушении 18-й (пределы использования ограничений в отношении прав) и 10-й (свобода выражения мнения) статей Конвенции, а также 1 дополнительного протокола Конвенции, который касается защиты собственности.



Правительству Грузии должно ответить на все вопросы до 29 марта 2018 года.















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