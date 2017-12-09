Группа стран друзей Грузии в ОБСЕ подчеркивает поддержку страны на фоне российской оккупации

09.12.2017 23:54 На 24-м заседании Совета министров ОБСЕ 8 декабря Группа стран друзей Грузии опубликовала заявление о конфликте в Грузии. Заявление было сделано от имени Канады, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции, Чешской Республики, Великобритании и США.



В заявлении страны друзья Грузии подтверждают «полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ», а также в отношении европейской и евроатлантической интеграции страны.



Они выражают обеспокоенность в связи тем, что «продолжается оккупация территорий Грузии» и призывают Российскую Федерацию «в полной мере выполнять заключенное при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в том числе, вывести свои военные соединения с оккупированных территорий Грузии».



Страны друзья Грузии также обеспокоены усилением присутствия российских вооруженных сил в Абхазии и т.н. Южной Осетии и осуждают «грубые нарушения свободы передвижения, жизни, собственности и права на получение образования на их родном языке и подчеркиваем, что т.н. «бордеризация»... еще больше усугубляет гуманитарную обстановку на месте».



В заявлении страны друзья вызывают особую озабоченность в связи с «усиленной этнической дискриминации в регионах Абхазии и т.н. Южной Осетии», в том числе, в связи с последними фактами массового уничтожения домов вынужденно перемещенных этнических грузин, которое было осуществлено в рамках российской инвестиционной программы».



Страны друзья Грузии выражают поддержку «фундаментальным правам вынужденно перемещенных лиц на безопасное и достойное возвращение в места своего происхождения».



За день до опубликования заявления, после встречи стран друзей в рамках Совета министров госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «США решительно поддерживают членство Грузии в НАТО и с нетерпением ждут завершения всех шагов, чтобы это произошло». Государственный министр Министерства иностранных дел и вопросов содружества Великобритании Алан Дункан подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Великобритании.



Civil Georgia











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