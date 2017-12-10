Деканоидзе: Луценко - это лицо системы без лица, с советским запахом

10.12.2017 11:22 Бывший заместитель министра внутренних дел Украины и одна из лидеров бывшей партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе рассказала об изменениях в поведении генерального прокурора Украины Юрия Луценко со времени первого посещения им Грузии и до занятия им высокого поста в правительстве Порошенко.



По словам Деканоидзе, Юрий Луценко приезжал в гости в Грузию как глава МВД в 2005.



"Я работала начальником администрации МВД Грузии и, конечно, сопровождала его на всех мероприятиях вместе с нашим министром. Помню его громкие реплики о реформах в Грузии, про полицейских, которые не брали деньги, и восхищение от того, что люди их уважали", - рассказала Деканоидзе.



Очередной визит Луценко в Грузию состоялся, когда власть Иванишвили судила соратников Саакашвили. Тогда, по словам Деканоидзе, Луценко "сказал в суде пламенную речь в поддержку политзаключённого соратника Миши - Вано Мерабишвили, на камеры накричал пламенную речь про политическое правосудие, про его преследования и слабое правительство. В общем, все было трогательно".



Экс-замглавы МВД Украины отмечает, что лучше узнала украинского генпрокурора, когда генеральная прокуратура "продолжила традицию Шокина и валила патрульную полицию", используя лозунг -"они думают, что крутые? Мы им покажем".



"Так что уже давно, как Генеральный прокурор является главным инструментом Президента, власти в борьбе против политических оппонентов, против НАБУ и антикоррупционных реформ страны. Он насмехается над партнерами и ставит под удар всю техническую помощь и доверие Запада. Он говорит о беззаконии, зная, что закон поменяли для того, чтобы Украина получила Генпрокурора без правового образования. Насмехается, потому что думает, что завтра, послезавтра, через год, через 10 лет все те же политики будут сидеть и жонглировать судьбами украинцев, играя под названием новых партий и коалиций. Он в этом уверен и поэтому цинично насмехается над нами. Луценко - это лицо системы без лица, с советским запахом. А что потом?? Сколько их таких?"















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