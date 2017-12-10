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Партия Саакашвили обвиняет СБУ в дезинформации в связи с запланированной в Киеве акцией


10.12.2017   13:02
Партия «Движение новых сил» распространяет заявление, в котором говорится, что Служба безопасности Украины распространяет дезинформацию в связи с сегодняшней акцией.

«Людям приходят смс, что сегодняшняя акция пройдет в 15:00, это ложь. Марш начнется в 12:00. Собираемся в парке Тараса Шевченко», - говорится в заявлении партии.

Сегодня в Киеве запланирована акция с требованием импичмента президента Порошенко, выступление было запланировано до задержания экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Вчера Саакашвили распространил в «Фейсбуке» заявление, в котором призвал своих сторонников прийти на акцию.







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