|
Партия Саакашвили обвиняет СБУ в дезинформации в связи с запланированной в Киеве акцией
10.12.2017 13:02
Партия «Движение новых сил» распространяет заявление, в котором говорится, что Служба безопасности Украины распространяет дезинформацию в связи с сегодняшней акцией.
«Людям приходят смс, что сегодняшняя акция пройдет в 15:00, это ложь. Марш начнется в 12:00. Собираемся в парке Тараса Шевченко», - говорится в заявлении партии.
Сегодня в Киеве запланирована акция с требованием импичмента президента Порошенко, выступление было запланировано до задержания экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.
Вчера Саакашвили распространил в «Фейсбуке» заявление, в котором призвал своих сторонников прийти на акцию.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна