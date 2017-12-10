Партия Саакашвили обвиняет СБУ в дезинформации в связи с запланированной в Киеве акцией

10.12.2017 13:02 Партия «Движение новых сил» распространяет заявление, в котором говорится, что Служба безопасности Украины распространяет дезинформацию в связи с сегодняшней акцией.



«Людям приходят смс, что сегодняшняя акция пройдет в 15:00, это ложь. Марш начнется в 12:00. Собираемся в парке Тараса Шевченко», - говорится в заявлении партии.



Сегодня в Киеве запланирована акция с требованием импичмента президента Порошенко, выступление было запланировано до задержания экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.



Вчера Саакашвили распространил в «Фейсбуке» заявление, в котором призвал своих сторонников прийти на акцию.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

