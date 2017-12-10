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Лига арабских государств призвала США отменить решение касательно Иерусалима
10.12.2017 13:12
Лига арабских государств призвала США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, которое расценивает как нарушение международного права и решений Совбеза ООН. Об этом говорится в коммюнике Лиги арабских государств, принятом в ходе чрезвычайного сегодняшнего заседания министров иностранных дел арабских стран в Египте.
«Решение США является опасным нарушением международного законодательства и резолюций Совета Безопасности ООН», - говорится в документе.
В нем также отмечается, что, согласно резолюции Совбеза ООН, министры иностранных дел арабских стран отвергают любые односторонние шаги в связи с изменением международно признанного статуса Иерусалима.
Согласно коммюнике, исходя из измененной политики Вашингтона, арабские страны считают, что США самоустранились в качестве посредника мирного процесса в регионе.
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