Лига арабских государств призвала США отменить решение касательно Иерусалима

10.12.2017 13:12 Лига арабских государств призвала США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, которое расценивает как нарушение международного права и решений Совбеза ООН. Об этом говорится в коммюнике Лиги арабских государств, принятом в ходе чрезвычайного сегодняшнего заседания министров иностранных дел арабских стран в Египте.



«Решение США является опасным нарушением международного законодательства и резолюций Совета Безопасности ООН», - говорится в документе.



В нем также отмечается, что, согласно резолюции Совбеза ООН, министры иностранных дел арабских стран отвергают любые односторонние шаги в связи с изменением международно признанного статуса Иерусалима.

Согласно коммюнике, исходя из измененной политики Вашингтона, арабские страны считают, что США самоустранились в качестве посредника мирного процесса в регионе.















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