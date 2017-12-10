Нетаньяху обвинил Евросоюз в лицемерии и двойных стандартах

10.12.2017 13:15 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Евросоюз в лицемерии и двойных стандартах в связи с ситуацией с Иерусалимом. Об этом израильский премьер заявил журналистам до отлета в Брюссель.



Биньямин Нетаньяху отметил, что «уважает Европу, но не готов принять двойные стандарты Европы».



«Я слышу из Европы заявления, осуждающие историческое заявление президента Трампа, но я не слышал заявлений с осуждением пуска ракет в сторону Израиля. Я не готов принять это лицемерие», - заявил Нетаньяху.



Биньямин Нетаньяху завтра встретится в Брюсселе с лидерами Евросоюза.















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