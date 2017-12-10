Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД начинает сбор подписей с требованием «прекратить политическое преследование» Саакашвили


10.12.2017   13:23
«Единое национальное движение» начинает сбор подписей с требованием «прекратить политическое преследование» бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом говорится в обращении партии, которое «Нацдвижение» распространило после заседания политсовета.

«Призываем власти Иванишвили хорошо задуматься, осознать создавшуюся тяжелейшую ситуацию, которая является результатом его антигосударственной деятельности. Перестать ущемлять интересы государства и прекратить политическое преследование третьего президента Грузии. В противном случае, власти получат гражданский протест в масштабах всей страны. В это же время, начинаем сбор подписей граждан с требованием прекратить политическое преследование Михеила Саакашвили. Свободу Михеилу Саакашвили и всем политзаключенным», - говорится в обращении «Единого национального движения».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Двухдневная новогодняя винная ярмарка пройдет в Тбилиси
За январь-ноябрь аэропорты Грузии обслужили более 3,8 млн пассажиров
С 1-ого июля будет обязательным указывать состав на этикетках фруктового сока и подобной продукции
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
Вахтанг Колбая: Абхазию и Самачабло многое отличает от Каталонии, но сепаратизм - везде сепаратизм
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Группа стран друзей Грузии в ОБСЕ подчеркивает поддержку страны на фоне российской оккупации
В ереванском аэропорту произошел дебош
Правительство Армении убивает альтернативную энергетику
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна