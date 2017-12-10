ЕНД начинает сбор подписей с требованием «прекратить политическое преследование» Саакашвили

10.12.2017 13:23 «Единое национальное движение» начинает сбор подписей с требованием «прекратить политическое преследование» бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом говорится в обращении партии, которое «Нацдвижение» распространило после заседания политсовета.



«Призываем власти Иванишвили хорошо задуматься, осознать создавшуюся тяжелейшую ситуацию, которая является результатом его антигосударственной деятельности. Перестать ущемлять интересы государства и прекратить политическое преследование третьего президента Грузии. В противном случае, власти получат гражданский протест в масштабах всей страны. В это же время, начинаем сбор подписей граждан с требованием прекратить политическое преследование Михеила Саакашвили. Свободу Михеилу Саакашвили и всем политзаключенным», - говорится в обращении «Единого национального движения».















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