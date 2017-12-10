Время начать серьезное обсуждение реформы наркополитики - Омбудсмен

10.12.2017 14:55 Народный защитник Грузии Нино Ломджария предлагает начать серьезное обсуждение реформы наркополитики. Об этом заявила журналистам Народный защитник Грузии Нино Ломджария в связи с сегодняшней акцией «Движения белого шума».



По ее словам, жесткая наркополитика не дает результатов.



«В стране очень много наркопотребителей и наркозависимых лиц. Это действительно очень серьезная проблема для страны. Однако, несмотря на то, что в течение лет в этом направлении была очень жесткая уголовная политика, я думаю, и также показывают исследования и факты, что этот подход не принес главного результата. Исследования показывают, что число наркопотребителей и наркозависимых растет. Поэтому сегодня пришло время начать серьезное обсуждение в связи с реформой наркополитики. Подход государства не должен быть только репрессивным, необходимо сделать акцент на образовании, профилактике, консультации, помощи и реабилитации наркозависимых лиц», - заявила Ломджария.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

