Экс-прокурор Грузии рассказал, почему в 2012 году освободили Чатаева

10.12.2017 15:47 Бывший главный прокурор Грузии Арчил Кбилашвили считает, что решение об освобождении Ахмеда Чатаева из тюрьмы было обоснованным.



В Грузии Чатаев был арестован в 2012 году в рамках так называемой Лапанкурской операции по задержанию боевиков в ущелье Лопота близ дагестанского участка границы с Россией. После смены власти в 2012 году Чатаев стал проходить уже не как обвиняемый, а в качестве «важного свидетеля» по делу о Лапанкурской операции против прежних властей.

В январе 2013 года прокуратура, которую на тот момент возглавлял Кбилашвили, полностью сняла обвинения с Чатаева. Через полгода он оказался в Сирии, где руководил одним из подразделений террористов ИГ, в которое входили чеченцы, а также выходцы из Дагестана и Панкисского ущелья Грузии.



«Я знал и профессионально имел связь с тем или иным конкретным уголовным делом, в том числе с делом Чатаева. О содержание дела комментарий должен делать прокурор, а не бывший прокурор. Я не могу дать большей оценки тому, что произошло в связи Чатаевым после его освобождения. Мы обратились к суду с посредничеством об его освобождении под залог на основе материалов уголовного дела», — сказал Кбилашвили журналистам телекомпании «Рустави 2».



Бывший прокурор отметил, что посредничество было вполне обоснованным и у следствия не было информации о намерениях Чатаева после освобождения.



«Когда есть конкретное уголовное дело, прокурор должен действовать исходя из материалов дела, а не с предположениями о том, что произойдет завтра или послезавтра. Никто не знает, что сделает человек после завершения уголовного дела», — подчеркнул Кбилашвили.

В октябре 2015 года Чатаев был внесен в антитеррористические санкционные списки США. Летом 2016 года он стал подозреваемым в организации теракта в Стамбульском аэропорту, в результате которого погибли десятки и были ранены сотни людей.



21-22 ноября на окраине Тбилиси почти сутки продолжалась операция по обезвреживанию террористов. Служба государственной безопасности (СГБ) объявила, что в результате был «арестован один, ликвидированы трое членов преступной группы, которые не являются гражданами Грузии». Четыре сотрудника СГБ и МВД получили ранения, один погиб.



Позже в СГБ заявили, что одним из ликвидированных террористов был Ахмед Чатаев. Как утверждает глава СГБ Вахтанг Гомелаури, террористы попали в Грузию нелегально.















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