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Поправки к новой редакции Конституции завтра рассмотрит комитет по юридическим вопросам


10.12.2017   19:06
Парламент Грузии приступает к обсуждению проекта изменений, запланированных в новопринятой Конституции.

Обсуждение конституционных изменений запланировано на завтрашнем заседании комитета по юридическим вопросам, после этого проект поступит на рассмотрение на пленарном заседании парламента.

Изменения, запланированные в новой редакции Конституции, в первом и втором чтении парламент примет до окончания осенней сессии, а в третьем чтении утвердит на весенней сессии.

Проект конституционного закона предполагает следующие основные изменения: из новой редакции Конституции изымается т.н. бонусная система. Согласно новой версии, нераспределенные парламентские мандаты последовательно получат политические партии с наилучшими результатами.

В следующих парламентских выборах наряду с партиями смогут принять участие и избирательные блоки.
Меняется связанная со свободой вероисповедания и совести статья 16, откуда изымаются такие слова: «государственная безопасность», «предотвращение преступления» и «осуществление правосудия».
Кроме того, расширяются полномочия Конституционного суда в связи с признанием неконституционными избирательных норм и выборов. В частности, на три месяца увеличивается рассмотрения соответствующего иска. Также упраздняется запись, согласно которой вопрос конституционности выборов Конституционный суд решает с полного согласия списочного состава.

В новопринятой Конституции термина «выборщик» существовать не будет. Проект предполагает осуществление изменений и в 50-й статье, связанной с порядком избрания президента, однако – это лишь терминологическое изменение и «выборщик» заменяется термином – «член избирательной коллегии».
Кроме того, не исключено, что порядок избрания президента изменится и содержательно и вместо избирательной коллегии главу государства будет избирать парламент, по этому поводу в большинстве проводятся внутренние консультации.

Конституционные изменения представлены парламенту с 116-тью подписями депутатов большинства.






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