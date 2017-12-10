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Сторонники Саакашвили анонсируют с понедельника акции протеста по всей Украине


10.12.2017   21:08
Сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили анонсируют проведение с понедельника мирных акций протеста на всей территории Украины.

Об этом сообщила представитель партии Саакашвили «Движение новых сил» Ольга Галабала.

«С завтрашнего дня во всех городах Украины мы начинаем акции протеста. Мы выходим в своих районных центрах, областях к администрациям и их мирно пикетируем», - заявила она на митинге в Киеве.

Ольга Галабала добавила, что марш сторонников Саакашвили в Киеве пройдет повторно в следующее воскресенье.






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