Сторонники Саакашвили на митинге выдвинули четыре требования к Раде

10.12.2017 21:15 Более двух тысяч участников акции в поддержку бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили объявили на митинге в воскресенье четыре требования к Верховной Раде, а также план действий на будущее.



Об этом со сцены митинга на Майдане Независимости в Киеве сказала член политсовета «Движения новых сил» Ольга Галабала, сообщает корреспондент Укринформа.



«Мы точно знаем, что с 19 декабря по 22 декабря в парламенте они должны принять четыре наших требования. Первое требование - это закон об импичменте, второе требование - это закон об Антикоррупционном суде, третье требование - во втором чтении принять закон о выборах и четвертое требование - это отставка Генерального прокурора Юрия Луценко», - объявила она.



Кроме того, участники акции призвали снова прийти в следующее воскресенье, 17 декабря, на проведение такого марша.















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