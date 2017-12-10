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Сторонники Саакашвили на митинге выдвинули четыре требования к Раде
10.12.2017 21:15
Более двух тысяч участников акции в поддержку бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили объявили на митинге в воскресенье четыре требования к Верховной Раде, а также план действий на будущее.
Об этом со сцены митинга на Майдане Независимости в Киеве сказала член политсовета «Движения новых сил» Ольга Галабала, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы точно знаем, что с 19 декабря по 22 декабря в парламенте они должны принять четыре наших требования. Первое требование - это закон об импичменте, второе требование - это закон об Антикоррупционном суде, третье требование - во втором чтении принять закон о выборах и четвертое требование - это отставка Генерального прокурора Юрия Луценко», - объявила она.
Кроме того, участники акции призвали снова прийти в следующее воскресенье, 17 декабря, на проведение такого марша.
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