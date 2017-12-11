Сандра Руловс: Власти Украины готовят экстрадицию Михаила Саакашвили в Тбилиси

11.12.2017 10:44 Власти Грузии и Украины действуют сообща, готовя экстрадицию Михеила Саакашвили из Киева в Тбилиси. Так считает супруга лидера партии «Рух новых сил» Сандра Руловс. По ее словам, она не надеется на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения Саакашвили, заявив, что скорее всего, решение уже продиктовано украинскими властями и Саакашвили оставят в предварительном заключении.



В партии «Рух новых сил» до сих пор не знают, когда состоится суд по избранию меры пресечения для Михеила Саакашвили. Завтра в 22:00 истекает срок содержания Саакашвили в СИЗО. До этого времени должен состояться суд, где изберут меру пресечения. Пока никакой информации о предстоящем суде в партии не получали.



По ее словам, действующие власти Украины и Грузии, согласовавшие план экстрадиции Саакашвили, действуют «примитивно, грубо, без оглядки на международное сообщество».

















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