Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сандра Руловс: Власти Украины готовят экстрадицию Михаила Саакашвили в Тбилиси


11.12.2017   10:44
Власти Грузии и Украины действуют сообща, готовя экстрадицию Михеила Саакашвили из Киева в Тбилиси. Так считает супруга лидера партии «Рух новых сил» Сандра Руловс. По ее словам, она не надеется на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения Саакашвили, заявив, что скорее всего, решение уже продиктовано украинскими властями и Саакашвили оставят в предварительном заключении.

В партии «Рух новых сил» до сих пор не знают, когда состоится суд по избранию меры пресечения для Михеила Саакашвили. Завтра в 22:00 истекает срок содержания Саакашвили в СИЗО. До этого времени должен состояться суд, где изберут меру пресечения. Пока никакой информации о предстоящем суде в партии не получали.

По ее словам, действующие власти Украины и Грузии, согласовавшие план экстрадиции Саакашвили, действуют «примитивно, грубо, без оглядки на международное сообщество».







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Министр экономики Грузии встретился с президентом Банка развития Китая
Горнолыжные курорты Грузии официально открыли сезон
Двухдневная новогодняя винная ярмарка пройдет в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Защита Саакашвили заявила ходатайство об отводе прокурора, суд удалился на совещание
Михаил Саакашвили и Сандра Рулофс спели гимн Грузии в киевском суде (Видео)
Саакашвили в суде: Я не задержанный, я военнопленный (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна