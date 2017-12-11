Американский конгрессмен требует санкций против правительства Грузии

11.12.2017 11:39 Республиканский конгрессмен Стив Рассел выступает с законодательной инициативой о введении международных антикоррупционных санкций против правительства Грузии.



Он инициировал акт санкций против правительства Грузии о несправедливой бизнес среде. Согласно пресс-релизу конгрессмена, этот акт был инициирован в ответ правительства Грузии после того, как они нарушили контракты с американскими компаниями и союзниками Соединенных Штатов, после того, как американские граждане и компании инвестировали время, энергию, и капитал.



Согласно инициативе, каждые шесть месяцев должен быть подготовлен отчет для установления того, нарушило ли правительство Грузии обязательства и соглашения, взятые контрактом с гражданами США, и кто были ответственными за это лицами. А этих ответственных лиц и правительства Грузии, по заявлению конгрессмена, возможно, коснутся санкции со стороны США.



"Я поддерживаю грузинский народ в борьбе против коррупционной бизнес практики в правительстве Грузии. Я поддерживаю их также в борьбе против внешних сил и олигархов, в том числе бывших должностных лиц, которые стараются помешать стремлениям грузинского народа к демократическому управлению, а также, кто старается нанести вред дружбе грузинского и американского народа продолжением этой непорядочной практики"- заявил Рассел.



Предположительно, это заявление касается двух дел, "Джорджиан манганез" и "Филипп Моррис интернейшнл". В США и до того критиковали правительство Грузии за практику, направленную против этих двух компаний. Помощник руководителя USAID в Европе и Азии, Томас Мелиа летом 2017 года говорил, что процесс экспроприации "Джорджиан манганез" был непрозрачным и быстрым, а это породило вопросы международного сообщества по отношению существующей в Грузии судебной системы.



Томас Мелиа в прошлом занимал пост заместителя помощника Госсекретаря США. На встрече в Вашингтоне 8 июня он выделил спорные судебные дела, такие как "Рустави 2", "Джорджиан манганез", и "Филипп Моррис интернейшнл".



"В минувшем месяце в суд попало также дело "Джорджиан манганез", являющейся компанией, которая полностью находится в собственности Америки, функционирующей в Грузии, и я убежден, что она является одним из крупнейших представителей частного сектора, и одним из самых крупных экспортеров из Грузии. Если я правильно понял, в последние несколько недели эта компания фактически экспроприирована. Тбилисский суд отстранил ее руководство, и процесс был ускоренным и непрозрачным"- заявил тогда Томас Мелиа.



В то же время конгрессмен Рассел в прошлом остро критиковал лично Бидзину Иванишвили. До выборов 2016 года на заседании палаты представителей Конгресса США говорили о Грузии. На заседании Рассел, который 21 год служил в вооруженных силах США, заострил внимание на будущие выборы, и вспомнил историю Грузии. По его словам, Бидзина Иванишвили является марионеткой России и у Грузии пророссийская власть, которая постарается повлиять на результаты выборов. Стив Рассел выступил с инициативой, заморозить активы Иванишвили и других лиц в Соединенных Штатах Америки.

















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