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Трамп: Если член НАТО не платит свою долю, он должен покинуть альянс
11.12.2017 11:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Вашингтона по НАТО должны вносить "справедливую сумму" в бюджет североатлантического альянса, иначе им придется его покинуть.
"Я укрепляю отношения с союзниками НАТО и прошу других членов НАТО вносить свою плату, и теперь средства поступают", - сказал Д.Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге во Флориде.
Он отметил, что страны должны платить свою долю, иначе это может привести к плохим последствиям.
" Я сказал им (членам НАТО): "Вы должны платить, если вы не платите, вас тут не будет. В прессе меня сильно раскритиковали. Они сказали, что Дональд Трамп груб с нашими союзниками. Ну, так они грубы с нами, если не платят! Например, у нас есть страна, которая не платит, потом эта страна начинает заигрывать с кем бы то ни было - с Россией? Страна не платит, становится агрессивной, и мы оказываемся в третьей мировой войне из-за страны, которая не платит", - сказал американский президент.
Также он рассказал о некоторых деталях разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
" Я ей говорю: "Дайте нам немного". Она говорит: "Дональд, народу Германии это не понравится". А я говорю: "Знаешь, что? Американскому народу это не нравится", - сказал Д.Трамп.
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